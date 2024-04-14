Судейство
Сегодня, 20:35
На 45-й и 45+1-й минутах матча 24-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Рубин» судья Роман Галимов дважды вынес предупреждения одному и тому же игроку — защитнику гостей Дмитрию Кабутову.
Сначала он так оценил его фол, когда Кабутов пихнул соперника рукой. Рефери очень быстро показал ему желтую карточку.
А второй раз Галимов сделал это, когда более-менее затух конфликт на поле, разгоревшийся после действий Валентина Вады, толкнувшего двумя руками соперника.
Так сколько же раз наказан предупреждением Кабутов? Если дважды — тогда почему он не удален? Если один раз, зачем Галимов снова показал ему желтую карточку?