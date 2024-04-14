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Судейство

Сегодня, 20:35

«Крылья Советов» — «Рубин»: судья дважды предупредил Кабутова — почему он не удалил его?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Роман Галимов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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На 45-й и 45+1-й минутах матча 24-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Рубин» судья Роман Галимов дважды вынес предупреждения одному и тому же игроку — защитнику гостей Дмитрию Кабутову.

Сначала он так оценил его фол, когда Кабутов пихнул соперника рукой. Рефери очень быстро показал ему желтую карточку.

Роман Галимов в первый раз показывает желтую карточку Дмитрию Кабутову.

А второй раз Галимов сделал это, когда более-менее затух конфликт на поле, разгоревшийся после действий Валентина Вады, толкнувшего двумя руками соперника.

Роман Галимов во второй раз показывает желтую карточку Дмитрию Кабутову.

Так сколько же раз наказан предупреждением Кабутов? Если дважды — тогда почему он не удален? Если один раз, зачем Галимов снова показал ему желтую карточку?

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
14 апр, 19:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:0
Рубин

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Роман Галимов
22
13
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