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Сегодня, 20:38

Кухарчук близок к переходу в «Пари НН»

Алина Савинова
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Экс-форвард «Торпедо» Илья Кухарчук близок к переходу в «Пари НН». Об этом сообщает Sport24.

19 июня стало известно, что футболист расторг контракт с автозаводцами по обоюдному согласию сторон.

В сезоне-2022/23 Кухарчук провел 20 матчей в составе «Торпедо», забил три гола и отдал две результативные передачи. Московская команда вылетела из РПЛ.

«Пари НН» финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, но сохранил место в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Родиной» (3:2).

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-25-eks-forvard-torpedo-kukharchuk-blizok-k-perekhodu-v-pari-nizhniy-novgorod
Илья Кухарчук
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