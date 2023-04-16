Кухарчук объяснил, за что был удален главный тренер «Торпедо»

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук в комментарии для «СЭ» высказался об удалении главного тренера команды Пепа Клотета в матче со «Спартаком» (1:2) в 23-м туре РПЛ.

— Ты был на скамейке в момент удаления Клотета. За что ему показали красную карточку?

— За чрезмерную эмоциональность. Главный тренер, конечно, переживает за результат как и мы все. Но главный тренер переживает больше, поэтому позволяет себе чрезмерную эмоциональность. Она и вылилась в красную карточку.

— Как тебе судейство? Не показалось, что арбитр местами поплыл?

— Не сказал бы так. Павел (Шадыханов) профессиональный и квалифицированный арбитр. Не мне обсуждать его работу.

Клотет был удален в конце первого тайма. «Торпедо» находится на 16-м месте (13 очков).