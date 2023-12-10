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Сегодня, 15:39

Кухарчук заявил, что у «Пари НН» были надежды победить «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в матче 18-го тура РПЛ.

«Надеялись наиграть на ничью? Были надежды даже на победу. Но так сложилась игра. Если бы еще тренировались неделю. Была одна тренировка. А так все тренажерный зал. Нет манежей? В Нижнем Новгороде я даже не знаю, по-моему, нет подходящего. Как оцениваю девятое место по итогам первой части чемпионата? Если смотреть на историю клуба, то, конечно, это хороший результат. Но мы всегда стремимся к большему», — приводит слова Кухарчука «Спорт День за Днем».

«Зенит» набрал 36 очков за 18 туров и поднялся на первое место в РПЛ. На второй строчке находится «Краснодар» (35), который в воскресенье, 10 декабря, сыграет с ЦСКА.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/igrok-pari-nn-kukharchuk-zayavil-chto-u-komandy-byli-nadezhdy-pobedit-zenit
Илья Кухарчук
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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