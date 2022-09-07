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Судейство

7 сентября, 18:15

ЭСК РФС признала ошибочным решение Кукуляка назначить пенальти в ворота «Факела» в матче с «Нижним»

Анна Горшкова
Корреспондент

Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС) признала ошибочным решение Евгения Кукуляка назначить пенальти в ворота «Факела» в матче 8-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (1:3).

«Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Факел» на 62-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Факел» №?18 Андрея Менделя в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, являлся ненаказуемым, так как во время этого контакта рука защитника находилась в упоре в естественном положении, не увеличивая площадь тела.

Защитник не видел мяч и не мог избежать контакта с ним, совершив рефлекторное движение руки, которое являлось также естественным для действия игрока, и у него не было умысла совершить контакт с мячом», — говорится в заявлении на сайте РФС.

Главный арбитр матча Кукуляк назначенил 11-метрового штрафного удар в ворота «Факела» на 62-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу воронежской команды.


 
Источник: https://rfs.ru/news/216618
РПЛ
РФС
ФК Нижний Новгород
ФК Факел (Воронеж)
Евгений Кукуляк
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