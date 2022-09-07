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7 сентября, 18:15

Тарасов: «Желаю Баринову сменить команду. Видно, что он мучается»

Дмитрий Тарасов высказался о происходящем в «Локомотиве»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Дмитрий Тарасов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о происходящем в его бывшей команде.

«Что говорить про «Локомотив»? На всю эту историю больно смотреть. Сейчас я больше сосредоточен на своей команде (Тарасов руководитель и игрок медийного клуба «Родина-Медиа», — прим. «СЭ»), но буквально на днях списывался с Димой Бариновым, спрашиваю: «Ну что там?». Он говорит, что опять смена власти как в фильме. Не знаю, что сказать. Баре желаю уехать или сменить команду, наверное. Видно, что он мучается», — сказал Тарасов «СЭ».

5 сентября Марвин Комппер покинул тренерский штаб железнодорожников в связи с неудовлетворительными результатами команды.

«Локомотив» с 9 очками после 8 туров занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Дмитрий Тарасов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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