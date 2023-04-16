Кутепов уверен, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ

Сегодня, 12:35
Защитник «Торпедо» Илья Кутепов ответил на вопрос «СЭ» о перспективах клуба остаться в РПЛ.
— У вас летом заканчивается контракт. Есть ли какие-то мысли о продлении?
— Я не могу по контракту никакую информацию говорить. Это прописано в контракте.
— Хотели бы остаться в «Торпедо», даже если оно вылетит?
— Хороший вопрос. Оно не вылетит. Так что посмотрим в конце сезона.
15 апреля торпедовцы проиграли «Спартаку» (1:2) в 23-м туре РПЛ. Они занимают последнее место, набрав 13 очков.
29-летний Кутепов в текущем сезоне провел 13 матчей во всех турнирах.