Кутепов уверен, что «Торпедо» не вылетит из РПЛ

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов ответил на вопрос «СЭ» о перспективах клуба остаться в РПЛ.

— У вас летом заканчивается контракт. Есть ли какие-то мысли о продлении?

— Я не могу по контракту никакую информацию говорить. Это прописано в контракте.

— Хотели бы остаться в «Торпедо», даже если оно вылетит?

— Хороший вопрос. Оно не вылетит. Так что посмотрим в конце сезона.

15 апреля торпедовцы проиграли «Спартаку» (1:2) в 23-м туре РПЛ. Они занимают последнее место, набрав 13 очков.

29-летний Кутепов в текущем сезоне провел 13 матчей во всех турнирах.