Кузнецов: «Рыбус точно будет полезен «Рубину» и может быть на ведущих ролях»

Бывший тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов считает, что Мацей Рыбус может быть на ведущих ролях в казанской команде.

«Рыбус — опытный, квалифицированный футболист. Он давно играет в РПЛ. Были сезоны, когда он сверкал: много забивал, отдавал, действовал на поле надежно. Плохо, что в «Спартаке» он потерял год. Скажется ли это на его форме? Абсолютно нет. В отличие от молодых ребят ему не надо долго втягиваться. Он знает требования и в форму быстро придет. К тому же Рашид Рахимов с ним работал в «Ахмате». Он знает сильные стороны игрока и как его использовать. Уверен, что Рахимов уже знает, как он будет смотреться в его тактических схемах и что будет делать на поле. Он точно будет полезен «Рубину» и может быть на ведущих ролях», — приводит Legalbet слова Кузнецова.

Рыбус выступает за «Спартак» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 12 матчей в составе красно-белых, отметился 1 голом и 1 результативной передачей. Ранее появилась информация о том, что польский защитник находится в процедуре расторжения контракта со «Спартаком» и может продолжить карьеру в «Рубине».