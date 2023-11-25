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Судейство

Сегодня, 16:15

Лапочкин поддержал решение Казарцева назначить пенальти в ворота «Локомотива»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал «СЭ» решение Василия Казарцева назначить пенальти в ворота «Локомотива» в добавленное время матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3). В концовке встречи арбитр назначил 11-метровый в ворота московского клуба за игру рукой Егора Морозова в своей штрафной.

«Понятно, что такой пенальти никому не нравится. Но по современным трактовкам — это игра рукой. Рука останавливает полет мяча и двигается к нему. В конце игры такой эпизод вызывает резонанс, но по правилам игры — это нарушение», — сказал Лапочкин «СЭ».

«Крылья Советов» (26 очков) занимают третье место в РПЛ. «Локомотив» (25) поднялся на шестое место в турнирной таблице.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Василий Казарцев
Сергей Лапочкин (судья)
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