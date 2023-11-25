Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» ничью в матче 16-го тура РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов» (3:3).

«Игра была хорошая и выигрышная для «Локомотива». Вели 3:1, 92-я минута, расслабились и двоих обыграл на фланге игрок «Крыльев» и этим окрылил команду. И уже с удвоенной энергией «Крылья» добились ничьей. Это огромный плюс «Крыльям» и минус «Локомотиву». Видно, что мы приближаемся к чемпионату Англии, когда у нас по два забивают в компенсированное время. Это еще раз доказывает, что нельзя расслабляться, переставать играть на 90-х минутах», — сказал Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

«Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 16-го тура РПЛ — 3:3.