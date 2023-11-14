Ранджелович: «Пробовал водку, но для меня это слишком крепкий напиток!»

Сегодня, 10:00
Сербский полузащитник «Рубина» Лазар Ранджелович рассказал «СЭ» о своей адаптации к русской кухне.
— Скучаешь по сербской кухне?
— Наши кухни довольно похожие. Плюс, я уже адаптировался, нашел пару сербских ресторанов. Когда скучаю по домашней еде, иду туда.
— А есть любимое русское блюдо?
— Сырники с медом — мой любимый завтрак. Мне кажется, все футболисты любят сырники. А вот в Сербии такого блюда нет.
— Водку уже пробовал?
— Доводилось, но для меня это слишком крепкий напиток!
Контракт Ранджеловича с «Рубином» рассчитан до конца нынешнего сезона. В текущем сезоне полузащитник провел 8 игр и не отметился результативными действиями.
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