Ранджелович: «Пробовал водку, но для меня это слишком крепкий напиток!»

Ранджелович рассказал о своей адаптации к русской кухне

Сербский полузащитник «Рубина» Лазар Ранджелович рассказал «СЭ» о своей адаптации к русской кухне.

— Скучаешь по сербской кухне?

— Наши кухни довольно похожие. Плюс, я уже адаптировался, нашел пару сербских ресторанов. Когда скучаю по домашней еде, иду туда.

— А есть любимое русское блюдо?

— Сырники с медом — мой любимый завтрак. Мне кажется, все футболисты любят сырники. А вот в Сербии такого блюда нет.

— Водку уже пробовал?

— Доводилось, но для меня это слишком крепкий напиток!

Контракт Ранджеловича с «Рубином» рассчитан до конца нынешнего сезона. В текущем сезоне полузащитник провел 8 игр и не отметился результативными действиями.

«После бани с президентом «Урала» три дня думал, что я умер!» Ранджелович — о России, Сербии и Джоковиче