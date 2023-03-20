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Ледяхов — об Абаскале: «Какая Италия? Какая Испания? Он и в России еще ничего не показал»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Ледяхов поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Давайте не будем вешать ярлыки и говорить по топ-уровень, потому что Абаскаль еще ничего не выиграл. Да, он очень неплохо идет в чемпионате со «Спартаком», но говорить, что он топ-тренер пока не приходится. Какая Италия? Какая Испания? Он нигде не работал. Он и в России еще ничего не показал по большому счету. Надо быть объективным и немножко разбираться в футболе. Думаю, преждевременно говорить о его выдающихся способностях», — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.

Абаскаль возглавил красно-белых летом 2022 года. Под его руководством «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-ledyahov-kakaya-italiya-kakaya-ispaniya-abaskal-i-v-rossii-eshhe-nichego-ne-pokazal/
Игорь Ледяхов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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