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Сегодня, 12:47

Лепехин назвал успехи «Краснодара» и «Крыльев Советов» временным явлением

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин заявил, что успехи «Краснодара» и «Крыльев Советов» в РПЛ — это временное явление.

«Успехи «Краснодара» и «Крыльев» — временное явление. Не знаю, как долго «Краснодар» будет вверху, но что касается «Крыльев», как бы это грустно не звучало, чем лучше они играют, тем быстрее там команда разбежится. Если говорить о московских командах, то там у всех свои проблемы. Думаю, что рано или поздно они их решат. Клубы с такими возможностями, историей не могут долго идти в середине турнирной таблицы. Они вернутся в лидирующую группу чемпионата. Кризис московских клубов если не в этом, так в следующем году закончится. У ЦСКА он однозначно закончится быстрее, а если глобально брать, то «Спартак» в нем давно — лет 15. «Динамо» еще ни разу не выигрывало чемпионат России», — приводит слова Лепехина Legalbet.

После 12 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Второй — «Зенит» (23 очка). Замыкает тройку «Крылья Советов» (21 очко).

Источник: https://legalbet.ru/news/lepyohin-chem-luchshe-krilya-igrayut-tem-bistree/
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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