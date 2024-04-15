Лещенко восхитился игрой новичка «Зенита» Педро: «Потрясающий футболист! У нас такого еще не было»

Народный артист и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Педро.

«Потрясающий футболист! Сумасшедшие голы. Это настоящее открытие. Думаю, у нас такого футболиста еще не было. И он еще раскроется. У него впереди много времени. Ему всего 18 лет. Вы можете себе представить? Кто у нас в 18 лет так играет?» — сказал Лещенко «СЭ».

Педро стал игроком «Зенита» в феврале 2024 года. Сумма его трансфера из «Коринтианса» составила 9 миллионов евро. За сине-бело-голубых 18-летний бразилец провел 7 матчей, отличившись 3 забитыми мячами.