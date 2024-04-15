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Сегодня, 11:09

Корнеев: «Для «Краснодара» никакой чемпионской гонки не будет»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Краснодаром» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Зенит» обыграл «Краснодар» по делу и по игре. Счет мог бы и крупнее, если бы игроки «Зенита» распорядились моментами иначе. Для «Краснодара» никакой чемпионской гонки не будет. Только «Динамо» сможет оказать давление, но думаю только теоретически», — сказал Корнеев «СЭ».

 
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После 23 матчей в РПЛ первое место в турнирной таблице занимает «Зенит», набравший 47 очков. На второй строчке располагается «Краснодар» (43), а тройку лучших замыкает московское «Динамо» (38).

Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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