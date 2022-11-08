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Сегодня, 18:59

Лещук поздравил Фомина с получением премии «Джентльмен года-2022»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Голкипер «Динамо» Игорь Лещук в комментарии для «СЭ» поздравил полузащитника клуба Даниила Фомина с получением премии «Джентльмен года 2022».

— От себя хочется поздравить Даню с этой прекрасной наградой. Мы рады, что ты есть в команде, что ты наш капитан. Хотелось бы поблагодарить твоих родителей, которые воспитали такого джентельмена.

Награда «Джентльмен года» присуждается ежегодно с 1994 года. Обладатель этого звания определяется проходящим в два этапа голосованием. Тройку самых достойных претендентов определяют болельщики, а экспертное жюри «КП» выбирает победителя.

Вместе с Фоминым финалистами премии стали вратарь «Спартака» Александр Селихов и нападающим ЦСКА Федор Чалов.

Даниил Фомин
Игорь Лещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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