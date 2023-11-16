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Сегодня, 17:30

Лещук: «Приятно слышать, что сейчас я — первый номер «Динамо», но это не совсем корректно»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос о конкуренции со своим одноклубником Антоном Шуниным.

— Чувствуете ли больше ответственности, будучи первым номером «Динамо» сейчас?

— Не хочется выделять, кто первый, а кто второй. Делаем одно дело. Приятно слышать, что я первый, но это не совсем корректно. Есть тренер, который решает, кто играет. Мы с Антоном два хороших вратаря, конкурируем. Дополнительный ответственности нет. Ощущаю себя, как и месяц-два раза. Каждую неделю между нами маленькая война — кто первый, а кто второй.

В сезоне-2023/24 Лещук принял участие в 9 матчах «Динамо» во всех турнирах, пропустил 12 голов и отыграл 4 встречи на ноль.

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