Сегодня, 17:30
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос о конкуренции со своим одноклубником Антоном Шуниным.
— Чувствуете ли больше ответственности, будучи первым номером «Динамо» сейчас?
— Не хочется выделять, кто первый, а кто второй. Делаем одно дело. Приятно слышать, что я первый, но это не совсем корректно. Есть тренер, который решает, кто играет. Мы с Антоном два хороших вратаря, конкурируем. Дополнительный ответственности нет. Ощущаю себя, как и месяц-два раза. Каждую неделю между нами маленькая война — кто первый, а кто второй.
В сезоне-2023/24 Лещук принял участие в 9 матчах «Динамо» во всех турнирах, пропустил 12 голов и отыграл 4 встречи на ноль.