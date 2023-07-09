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Личка: «Я не тренировал большие команды? А где начинали Гвардиола и Моуриньо?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос об отсутствии опыта работы в больших клубах.

«Я не тренировал большие команды? А где начинал Гвардиола? Он начинал в большой команде? Где начинал Жозе Моуриньо? Тренер как молодой футболист, который начинает с академии, потом переходит во вторую команда и только потом, если ты хорош, то тебя берут в большой клуб. «Динамо» — большой клуб. Я иду шаг за шагом. И буду работать так, как я работал в «Оренбурге» и «Динамо Брест», — сказал Личка «СЭ».

45-летний чех за свою тренерскую карьеру работал в «Хмеле», брестском «Динамо» и «Оренбурге». С лета 2023 года он возглавляет «Динамо».

Игровой момент в&nbsp;товарищеском матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;. Жуткая травма Агапова, Медина — в «Спартаке», 0:3 от «Динамо». За ЦСКА тревожно перед Суперкубком

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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