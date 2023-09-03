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Судейство

Сегодня, 16:05

«Локомотив» — «Балтика»: Дзюба не был в офсайде, гол засчитан правильно. Что судьи изучали три минуты?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции
Арбитр Артем Любимов.
Фото Скриншот из трансляции
Арбитр Артем Любимов.
Фото Скриншот из трансляции
Арбитр Артем Любимов.
Фото Скриншот из трансляции
Арбитр Артем Любимов.
Фото Скриншот из трансляции
1/9
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На 17-й минуте матча 7-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Балтика» Антон Миранчук удвоил счет. Гол следовало засчитать, так как никаких нарушений в ходе атаки железнодорожников не случилось.

Видеоассистенты Роман Галимов и Дмитрий Чельцов, как и положено, начали проверку. Но она почему-то затянулась почти на три минуты. В течение этого промежутка времени арбитр Артем Любимов даже успел отменить взятие ворот, показав, что кто-то из железнодорожников оказался в положении «вне игры».

Арбитр Артем Любимов.
Фото Скриншот из трансляции
Арбитр Артем Любимов.
Фото Скриншот из трансляции

На самом деле в ходе атаки в момент передачи партнера Артем Дзюба действительно забежал за линию офсайда.

Фото Скриншот из трансляции

Но само по себе нахождение за этой линией не считается нарушением правил. Нападающий «Локомотива» не вмешивался в игру и никак не мешал Александру Жирову, который сыграл в мяч. Дзюба находился на удалении от этого защитника.

Фото Скриншот из трансляции
Фото Скриншот из трансляции

Непонятно, что же тогда так долго изучали видеоассистенты и почему Любимов на несколько секунд оставил счет 1:0 в силе и не засчитал взятие ворот.

Арбитр Артем Любимов.
Фото Скриншот из трансляции
Арбитр Артем Любимов.
Фото Скриншот из трансляции

В итоге решение принято верное: судья исправился и указал на центр поля.

Антон Миранчук
Артем Дзюба
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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 2 : 0
3.09 13:00
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 3 : 0
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