Динияр Билялетдинов: «Локомотив» может закончить первый круг на позитивной ноте»

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Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче железнодорожников против ЦСКА в 15-м туре РПЛ.
«Нужно посмотреть, что «Локомотив» противопоставит ЦСКА. На данный момент ЦСКА фаворит. Они отлично играют и создают много голевых моментов. «Локомотив» для меня разочарование сезона, но он может закончить первый круг на позитивной ноте», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ».
Матч «Локомотив» — ЦСКА пройдет на «РЖД Арене» 29 октября. Начало — в 19.00 мск.
Армейцы с 26 очками расположились на 3-й позиции в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники занимают 14-е место, имея в активе 12 очков.
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