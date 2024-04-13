ЦСКА вырвал ничью в матче с «Локомотивом»

ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» в матче 24-го тура РПЛ — 3:3.

Счет в матче открыли хозяева благодаря голу Ильи Самошникова, который свечкой из-за пределов штрафной перекинул Игоря Акинфеева. В начале второго тайма форвард армейцев Тамерлан Мусаев сравнял счет. Позже «Локомотив» ответил голами Максима Глушенкова и Лукаса Фассона. За 10 минут до конца основного времени Антон Заболотный сократил отставание в счете, а спустя семь минут Илья Агапов сравнял счет.

ЦСКА набрал 37 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (37) занимает пятую строчку, уступая армейцам по дополнительным показателям.