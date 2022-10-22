«Локомотив» — «Динамо»: Фомин реализовал пенальти в конце матча

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин реализовал пенальти в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» — 3:1.

Футболист забил с 11-метрового на 90+3-й минуте встречи.

Этот гол стал для Фомина третьим в сезоне-2022/23.