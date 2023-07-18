«Локомотив»: календарь и состав команды на сезон 2023 / 2024

Сегодня, 19:00
Полное название: АО «Футбольный клуб «Локомотив»»
Год основания: 1922
Главный тренер: Михаил Галактионов
Капитан: Дмитрий Баринов
Домашний стадион: «РЖД Арена»
Сезон 2022 / 2023 стал 101-м в истории «Локомотива». Команда в 31-й раз участвовала чемпионате России (ни одного розыгрыша также не пропустили ЦСКА и «Спартак»). По итогам сезона железнодорожники заняли 8-е место. В Кубке России команда дошла до 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов, где уступила в серии пенальти «Акрону».
Календарь российской премьер-лиги в сезоне 2023 / 2024 в актуальном виде доступен в разделе РПЛ нашего сайта.
Чемпионат России: 3 раза — победитель
6 раз — серебряный призер
6 раз — бронзовый призер
Чемпионат СССР: 1 раз — серебряный призер
Кубок России: 9 раз — победитель (рекорд)
Кубок СССР: 2 раза — победитель
Суперкубок России: 3 раза — победитель
Первая лига: 3 раза — победитель
Лига чемпионов УЕФА: наивысшее достижение — стадия 1/8 финала (2003/2004)
Лига Европы УЕФА: наивысшее достижение — стадия 1/8 финала (2017/2018)
Кубок обладателей кубков УЕФА: наивысшее достижение — 1/2 финала (дважды)
з. Самошников (свободный агент)
з. Сильянов («Ростов», окончание аренды)
п. Арт. Соколов («Крылья Советов»)
н. Вл. Сарвели («Сочи»)
з. Мампасси («Антальяспор», окончание аренды)
з. Е. Морозов («Факел», окончание аренды)
п. Титков («Оренбург», окончание аренды)
п. Бабкин («Крылья Советов», окончание аренды)
п. А. Никитин («Уфа», окончание аренды)
п. Ежов («Крылья Советов»)
н. Керк («Антверпен», окончание аренды)
н. Хлынов («Знамя» Нг, окончание аренды)
н. Рыбчинский («Пари НН», окончание аренды)
н. Раконьяц («Црвена Звезда», окончание аренды)
н. Зиньковский («Спартак»)
н. З. Бакаев («Зенит»)
н. Комличенко («Ростов»)
н. М. Конате («Ахмат»)
н. Дм. Воробьев («Оренбург»)
в. А. Савин («Тюмень»)
з. Едвай («Панатинаикос», аренда)
з. Смольников (окончание контракта)
з. Живоглядов (окончание контракта)
п. М. Петров («Нефтехимик»)
п. Багамаев («Факел»)
н. Кухта («Славия» Пр, выкуп)
н. Ив. Игнатьев (окончание контракта)
н. Камано (окончание контракта)
з. Тикнизян («Реал Сосьедад», «Болонья», «Эмполи»)
п. Ант. Миранчук (ЦСКА)
п. Куликов («Крылья Советов»)
п. Берковский («Химки»)
п. Марадишвили («Урал»)
н. Пиняев («Зенит»)
РПЛ: таблица трансферов лета — все сделки и потенциальные переходы в одном материале
1 — Гильерме Маринато
22 — Илья Лантратов
51 — Тимофей Митров
53 — Даниил Худяков
54 — Никита Матюнин
3 — Лукас Фасон
24 — Максим Ненахов
20 — Иван Кузьмичев
21 — Марио Митай
30 — Херман Конти
77 — Илья Самошников
45 — Александр Сильянов
5 — Константин Марадишвили
6 — Дмитрий Баринов
11 — Антон Миранчук
17 — Рифат Жемалетдинов
83 — Алексей Батраков
69 — Куликов Даниил
7 — Артем Дзюба
8 — Владислав Сарвели
9 — Сергей Пиняев
10 — Вильсон Изидор
15 — Максим Глушенков
27 — Вадим Раков
Страница ФК Локомотив в актуальном виде: календарь и результаты, новости и обзоры, состав и статистика.