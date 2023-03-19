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Судейство

Сегодня, 01:43

«Локомотив» — «Краснодар»: Левников ошибочно удалил Смольникова

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод матча «Локомотив» — «Краснодар».
Эпизод матча «Локомотив» — «Краснодар».
Эпизод матча «Локомотив» — «Краснодар».
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На 72-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» (3:2) арбитр Кирилл Левников ошибочно вынес второе предупреждение Игорю Смольникову и удалил его с поля с показом красной карточки.

Сам судья не видел, что произошло между железнодорожником и Кади Боржесом. Левников смотрел совсем в другую сторону и отреагировал, когда обернулся и увидел краснодарца на газоне.

На самом деле Кади и Смольников слегка потолкались, а защитник слегка отпихнул облокачивавшегося на него соперника в сторону. Игрок «быков» потерял равновесие и упал. Судье не стоило во второй раз в матче применять к Смольникову дисциплинарную санкцию, но ему кто-то подсказал так поступить.

Эпизод матча «Локомотив» — «Краснодар».
Эпизод матча «Локомотив» — «Краснодар».
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Игорь Смольников
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Кирилл Левников
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