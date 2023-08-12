«Локомотив» — «Крылья Советов»: судья пожалел Пиняева — фол на Бейле заслуживал второго предупреждения

На 50-й минуте матча 4-го тура чемпионата России-2023/24 «Локомотив» — «Крылья Советов» арбитр Павел Кукуян воздержался от вынесения предупреждения Сергею Пиняеву. Тот сыграл очень грубо против Гленна Бейла: когда самарец уже ударил по мячу, железнодорожников воткнулся ему в голову.

Фол заслуживал желтой карточки, для Пиняева она стала бы второй в этой игре, и ему пришлось бы покинуть поле. Первое предупреждение он получил на 45-й минуте, когда на фланге срубил Бенхамина Гарре.

Тренеры «Локомотива» отреагировали быстро — примерно через три минуты Пиняева заменили на Вильсона Изидора.

Нужно отметить, что во втором тайме Кукуян дважды поступил правильно в ключевых моментах: назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля и не засчитал их гол, зафиксировав игру рукой Дмитрия Баринова.