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Сегодня, 13:32

«Локомотив» рассматривает трех кандидатов на должность главного тренера команды

Алина Савинова

На данный момент «Локомотив» рассматривает кандидатуры трех человек на пост главного тренера команды. Об этом сообщает «РБ Спорт».

В список кандидатов входят бывший тренер «Ахмата» Андрей Талалаев, бывший наставник «Химок» Сергей Юран и прежний главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. С двумя кандидатами уже состоялись переговоры.

По словам источника, назначение нового главного тренера, скорее всего, состоится во вторник, 11 октября, когда команда начнет подготовку к игре 13-го тура РПЛ против «Торпедо».

После поражения «Локомотива» от «Сочи в матче 12-го тура чемпионата России (4:0) московский клуб объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/u-lokomotiva-tri-kandidata-na-post-glavnogo-trenera-naznachenie-ozhidaetsya-vo-vtornik/
ФК Локомотив (Москва)
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