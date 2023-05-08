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Сегодня, 18:58

«Локомотив» дома разгромил «Сочи»

Виталий Косик
Корреспондент
«Локомотив» — «Сочи».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Локомотив» дома разгромил «Сочи» в матче 26-го тура чемпионата России — 3:0.

На 34-й минуте встречи защитник хозяев Станислав Магкеев получил повреждение и покинул поле, его заменил Иван Кузьмичев. Во время атаки сочинцев хавбек «Сочи» Артур Юсупов заметил падение Магкеева в штрафной площади, после чего остановил атаку, выбив мяч за боковую линию поля.

Через две минуты поле покинул форвард «Сочи» Лука Джорджевич из-за мышечного повреждения — его заменил Георгий Мелкадзе.

Счет в матче открыл полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян, который открыл счет на 41-й минуте матча.

На 45+3-й минуте встречи хавбек железнодорожников Артем Карпукас удвоил преимущество своей команды.

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор отличился на 76-й минуте встречи, доведя счет до разгромного.

На 82-й минуте полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа не смог реализовать 11-метровый, который был назначен за удар локтем со стороны защитника «Локомотива» Игоря Смольникова в лицо хавбека «Сочи» Артема Макарчука. Его удар парировал голкипер железнодорожников Илья Лантратов.

«Локомотив» поднялся на 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 26 матчах. «Сочи» опускается на 10-е место с 34 очками.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
08 мая, 17:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:0
Сочи
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
1
31
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