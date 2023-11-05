«Локомотив» — «Спартак»: Кукуян удалил Хлусевича только через минуту после фола. Почему?

На 37-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» Даниил Хлусевич лишил Антона Миранчука явной возможности забить гол, сбив соперника, выбегавшего один на один с вратарем.

Произошло это до штрафной площади красно-белых. Арбитр Павел Кукуян правильно зафиксировал фол и назначил штрафной удар.

Однако затем он почему-то ждал больше минуты, чтобы применить дисциплинарную санкцию. Похожим образом вел себя недавно судья Владислав Безбородов — в игре 13-го тура «Факел» — «Спартак» (2:0) он тоже достал карточку только через минуту после фола другого спартаковца — Срджана Бабича.