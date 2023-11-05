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Судейство

Сегодня, 20:30

«Локомотив» — «Спартак»: Кукуян удалил Хлусевича только через минуту после фола. Почему?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фол Даниила Хлусевич на Антоне Миранчуке.
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На 37-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» Даниил Хлусевич лишил Антона Миранчука явной возможности забить гол, сбив соперника, выбегавшего один на один с вратарем.

Произошло это до штрафной площади красно-белых. Арбитр Павел Кукуян правильно зафиксировал фол и назначил штрафной удар.

Однако затем он почему-то ждал больше минуты, чтобы применить дисциплинарную санкцию. Похожим образом вел себя недавно судья Владислав Безбородов — в игре 13-го тура «Факел» — «Спартак» (2:0) он тоже достал карточку только через минуту после фола другого спартаковца — Срджана Бабича.

Артем Дзюба и&nbsp;Квинси Промес. «Локомотив» — «Спартак»: Хлусевич удален. Онлайн-трансляция матча

Антон Миранчук
Даниил Хлусевич
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Павел Кукуян
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