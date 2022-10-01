1 октября, 17:43
«Локомотив» на своем поле примет «Урал» в матче 11-го тура чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Магкеев, Едвай, Тикнизян, Марадишвили, Карпукас, Миранчук, Керк, Изидор, Педро Габриэл.
Запасные: Гильерме, Савин, Живоглядов, Кузьмичев, Мампасси, Митай, Баринов, Куликов, Игнатьев, Камано, Раков, Раконьяц.
«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Бевеев, Бегич, Эмерсон, Газинский, Мишкич, Сиссе, Юшин, Каштанов, Ранджелович.
Запасные: Алексеев, Филипенко, Герасимов, Кулаков, Быковский, Егорычев, Сангатулин, Железнов, Урунов, Влут.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования