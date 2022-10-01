«Локомотив» — «Урал»: стартовые составы команд

«Локомотив» на своем поле примет «Урал» в матче 11-го тура чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Магкеев, Едвай, Тикнизян, Марадишвили, Карпукас, Миранчук, Керк, Изидор, Педро Габриэл.

Запасные: Гильерме, Савин, Живоглядов, Кузьмичев, Мампасси, Митай, Баринов, Куликов, Игнатьев, Камано, Раков, Раконьяц.

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Бевеев, Бегич, Эмерсон, Газинский, Мишкич, Сиссе, Юшин, Каштанов, Ранджелович.

Запасные: Алексеев, Филипенко, Герасимов, Кулаков, Быковский, Егорычев, Сангатулин, Железнов, Урунов, Влут.