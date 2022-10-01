1 октября, 17:36
Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев заменил голкипера Илью Лантратова в перерыве матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА.
Вместо Лантратова на второй тайм вышел голкипер Виталий Гудиев.
Отметим, что Гогниев был крайне недоволен игрой команды в первом тайме и устроил игрокам разнос в раздевалке.
«Химки» проигрывают ЦСКА после первой половины со счетом 0:2.
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Основные источники исследования