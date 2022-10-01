Гогниев заменил голкипера Лантратова в перерыве матча «Химки» — ЦСКА

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев заменил голкипера Илью Лантратова в перерыве матча 11-го тура РПЛ с ЦСКА.

Вместо Лантратова на второй тайм вышел голкипер Виталий Гудиев.

Отметим, что Гогниев был крайне недоволен игрой команды в первом тайме и устроил игрокам разнос в раздевалке.

«Химки» проигрывают ЦСКА после первой половины со счетом 0:2.