Ловчев: «С приходом Лички и Игнашевича все стараются искать счастье у чужих ворот»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в комментарии для «СЭ» высказался о качестве российского футбола.

«Я смотрю все матчи чемпионата России. Когда-то говорил, что засыпаю на 6 из 8 игр тура, и только 1 матч интересен. Сейчас по-другому. Качество футбола — немножко другое. Но смотреть стало интереснее. Практика поставить автобус у своих ворот куда-то ушла. С приходом Лички, Игнашевича, с приходом «Факела» в премьер-лигу все стараются искать счастье у чужих ворот. Это суть футбола. Потому что маленький ребенок, когда выходит играть во дворе, делает это не для того, чтобы отбивать мячи. Он выходит забивать в чужие ворота. И это сама суть футбола. Суть футбольной души. Для меня стало очевидно, что в этом году интереснее смотреть матчи. А вот качество футболистов — это другое дело», — сказал Ловчев «СЭ».

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице. На втором месте идет «Зенит», у которого 36 очков.