Мацюра, Кириченко и Данильянц войдут в штаб Бердыева в «Сочи»

26 ноября, 13:39
По информации «СЭ», в штаб нового главного тренера «Сочи» Курбана Бердыева войдут Александр Мацюра, Иван Данильянц и Дмитрий Кириченко.
Вместе со специалистами тренер ранее работал в «Ростове», с Мацюрой и Данильянцем — в «Рубине».
24 ноября Бердыев покинул пост главного тренера иранского «Трактора» и заявил, что собирается вернуться в Россию.
«Сочи» после 17 туров сезона-2022/23 занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 25 очками.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования