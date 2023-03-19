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Магкеев — о матче с «Краснодаром»: «Не было сомнений, что «Локомотив» отыграется»

Алина Савинова
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Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев поделился впечатлениями от матча 20-го тура чемпионата России против «Краснодара» (3:2).

Футболист пропустил игру из-за дисквалификации.

«Все отлично — выиграли же. После первого тайма у меня не было сомнений, что «Локомотив» отыграется, учитывая, как мы можем переворачивать матчи. Команда это уже не раз показывала. Что касается победной серии в РПЛ, то будем стараться продолжать в том же духе. Только время покажет, на правильном ли мы пути. Надеюсь и верю, что все будет хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Магкеева.

После этого матча «Локомотив» поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ (22 очка). 2 апреля железнодорожники сыграют с «Пари НН» в рамках 21-го тура чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/stanislav-magkeev-ne-by-lo-somnenij-chto-lokomotiv-oty-graetsya-uchity-vaya-kak-my-mozhem-perevorachivat-matchi/
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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