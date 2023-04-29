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Малафеев после разгромной победы «Зенита» над «Крыльями»: «Интрига в чемпионате убита»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев в комментарии для «СЭ» высказался о победе сине-бело-голубых над «Крыльями Советов» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Победа с разгромным счетом над сильным соперником всегда символична и приятна для команды и ее болельщиков. Что касается интриги в чемпионате: если говорить о борьбе за первое место, то да, я считаю, что интрига убита, так как «Зенит» имеет большой отрыв от остальных команд. Однако в чемпионате всегда есть борьба за другие позиции, в том числе и в борьбе за выживание, которые могут быть достаточно интересными», — сказал Малафеев «СЭ».

«Зенит» набрал 61 очко в 25 матчах. У идущего вторым «Ростова» 49 очков и игра в запасе.

Вячеслав Малафеев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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