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Сегодня, 00:11

Малышев: «Это футбол, может поменяться что угодно. Абаскаль — тренер. Значит, мы ему доверяем»

Микеле Антонов
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отметил, что на данный момент Гильермо Абаскаль является тренером команды и руководство ему доверяет.

— Был ли Абаскаль действительно близок к отставке?

— Мы обсуждаем работу клуба с руководителями клуба. В этом нет ничего странного и неправильно. У нас так принимаются решения. Близко или не близко — некорректно комментировать.

— Вы сказали, что недовольны игрой команды весной.

— Я думаю, никто из болельщиков «Спартака» не доволен.

— Правильно понимаю, что «Спартак» не искал и не ищет главного тренера?

— Опять по кругу. Я бы хотел ответить более конкретно, но на данный момент тренер — Абаскаль. В любом случае, нам надо держать в голове какие-то возможные повороты, замены на мою позицию, еще какую-то, спортдира — не важно. Это футбол, может поменяться что угодно. Абаскаль — тренер. Значит, мы ему доверяем.

Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. Контракт 34-летнего испанца действует до конца июня 2025 года.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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