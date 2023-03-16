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Сегодня, 14:38

Марадишвили хочет сменить спортивное гражданство для выступления за сборную Грузии

Алина Савинова
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Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили заинтересован в выступлении за национальную команду Грузии, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 23-летний футболист находится на завершающей стадии получения грузинского гражданства и в ближайшее время может стать игроком сборной Грузии.

Ранее Марадишвили вызывался только в молодежную сборную России, поэтому он имеет право взять иное спортивное гражданство.

В текущем сезоне полузащитник провел 20 матчей в составе «Локомотива», в которых забил два гола и сделал три результативные передачи. За молодежную команду России Марадишвили сыграл шесть матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-maradishvili-nameren-smenit-sportivnoe-grazhdanstvo-dlya-vy-stupleniya-za-sbornuyu-gruzii/
Футбол
Сборная Грузии по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Константин Марадишвили
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