Марадишвили хочет сменить спортивное гражданство для выступления за сборную Грузии

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили заинтересован в выступлении за национальную команду Грузии, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 23-летний футболист находится на завершающей стадии получения грузинского гражданства и в ближайшее время может стать игроком сборной Грузии.

Ранее Марадишвили вызывался только в молодежную сборную России, поэтому он имеет право взять иное спортивное гражданство.

В текущем сезоне полузащитник провел 20 матчей в составе «Локомотива», в которых забил два гола и сделал три результативные передачи. За молодежную команду России Марадишвили сыграл шесть матчей.