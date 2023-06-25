Масалитин назвал фактор, от которого будет зависеть выступление «Балтики» и «Рубина» в РПЛ

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин считает, что успешное выступление «Балтики» и «Рубина» в РПЛ будет зависеть от трансферов, которые совершат клубы.

«Все будет зависеть от селекции, как они ее проведут. Я в том году видел их матч, когда они играли в Калининграде. Две играющие команды, любящие играть в атаку, не от обороны. Качественный футбол они показали. Но опять же, это первая лига. Мы видели на примере «Торпедо», что надо обязательно усиливаться. Того, чего хватает в первой лиге, может не хватить в премьер-лиге. Нужны качественные, хорошие игроки. А там посмотрим, как они себя проявят», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

По итогам сезона-2022/23 «Рубин» стал победителем первой лиги, а «Балтика» заняла второе место. Обе команды вышли в РПЛ.

Первый тур нового сезона чемпионата России пройдет с 21 по 23 июля.