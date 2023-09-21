Масалитин поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Динамо»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин от матча московской команды с «Динамо» в 9-м туре РПЛ.

«В обеих командах идет перестройка. Если у «Динамо» она более-менее подходит к концу, то Абаскаль пока к основному составу вообще не пришел. В каждом матче мы видим новые сочетания, новых футболистов. Отсюда невыразительная игра и результат. В «Спартаке» собраны квалифицированные игроки. Просто их надо поставить на свое место. В этом и заключается мастерство тренера. Сейчас взяли левоногого Бабича на место Джикии. А практика показывает, что два левоногих футболиста не могут играть в старте. Тем более Бабич забил уже два гола. Личка пришел в «Динамо» не так давно. Надо чуть-чуть потерпеть, хотя бы до зимней паузы. Так не бывает, чтобы пришел тренер и сразу все наладилось. Хотя моментами команда играет хорошо. Но сзади не так все гладко. И «Динамо», и «Спартак» непредсказуемы. Вот недавно вышли команды на кубок, красно-белые сразу оглушили «Динамо» своей агрессией, назабивали кучу голов. Кто на это рассчитывал?» — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 23 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

На данный момент динамовцы занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. Красно-белые с 13 очками расположились на 6-й строчке.