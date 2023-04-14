Масалитин: «Ростовчане дадут бой «Зениту», ведь если они выиграют, станут чуть ли не героями»

Футбольный эксперт Валерий Масалитин ответил на вопрос, сможет ли «Ростов» отнять очки у «Зенита» в матче 23-го тура РПЛ.

«На бумаге «Зенит» фаворит. Но «Ростов» проявлял волевые качества. Даже в последнем матче он сумел вернуться в игру, уступая по ходу матча. Понятно, что если питерцы победят, то они уже практически чемпионы. Они к этому идут. А южанам будет сложно. Тем более, они много колесят по стране из-за сложностей в логистике. Это вообще феноменальная команда. Практически все россияне играют в составе. Думаю, что ростовчане дадут бой, ведь если они выиграют, станут чуть ли не героями. Плюс сохранится какая-то интрига. Хотя в этом сезоне они вряд ли станут первыми. У них тяжелый календарь. Пять матчей на выезде. Если южане останутся в тройке, это для них будет большой подвиг», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.

Матч «Ростов» — «Зенит» состоится в воскресенье, 16 апреля. Начало — в 19.00 по московскому времени.

В 22 турах РПЛ «Зенит» набрал 54 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Ростов» располагается на второй строчке, отставая на 9 баллов.