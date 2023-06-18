Масалитин: «Мойзес очень помог ЦСКА в центре обороны, поэтому его продление логично»

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, как воспринял новость о выкупе армейцами защитника Мойзеса у «Интернасьонала».

«Очень положительно. В этом сезоне он был лучшим среди иностранцев и очень помог в центре обороны, хотя это была не его позиция. Поэтому продление логично. Я очень доволен этим. Он мощный, с хорошей скоростью, прыгучий. Давно у ЦСКА не было таких приобретений. Я доволен этим трансфером», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Масалитина.

Мойзес с 2022 года выступал за ЦСКА на правах аренды из «Интернасьонала». 17 июня стало известно, что 28-летний бразилец подписал полноценный контракт с московской командой. Соглашение рассчитано до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.