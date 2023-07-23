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Сегодня, 14:46

Масалитин заявил, что ЦСКА стал играть в более упрощенном стиле

Алина Савинова
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что армейцы подошли к игре против «Урала» в рамках первого тура РПЛ не в лучшей форме.

«Команда находится под нагрузкой, нет свежести, хорошего движения. На игру с «Зенитом» хватило, на «Урал» — уже нет. Отсюда и травмы — Дивеев, Роша. Неизвестно, что будет дальше с Мойзесом. До этого была травма у защитника Агапова. На сегодня одна из лучших защитных линий в чемпионате попросту рассыпалась. Больше меня беспокоит игра впереди. Чалов пока форму не набрал, Заболотный не достиг нужных кондиций, хотя отличился. И средняя линия пока не в состоянии что-то конструктивное придумать. Упрощается игра, сначала пошли навесы на Заболотного, потом тоже самое на Гайча. Ничего хорошего в этом не вижу», — приводит «Газета.Ru» слова Масалитина.

ЦСКА уступил «Уралу» на старте сезона со счетом 1:2. Во втором туре чемпионата России московская команда сыграет с «Ахматом». Матч пройдет 30 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/07/23/20928320.shtml
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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