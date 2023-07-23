Масалитин заявил, что ЦСКА стал играть в более упрощенном стиле

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что армейцы подошли к игре против «Урала» в рамках первого тура РПЛ не в лучшей форме.

«Команда находится под нагрузкой, нет свежести, хорошего движения. На игру с «Зенитом» хватило, на «Урал» — уже нет. Отсюда и травмы — Дивеев, Роша. Неизвестно, что будет дальше с Мойзесом. До этого была травма у защитника Агапова. На сегодня одна из лучших защитных линий в чемпионате попросту рассыпалась. Больше меня беспокоит игра впереди. Чалов пока форму не набрал, Заболотный не достиг нужных кондиций, хотя отличился. И средняя линия пока не в состоянии что-то конструктивное придумать. Упрощается игра, сначала пошли навесы на Заболотного, потом тоже самое на Гайча. Ничего хорошего в этом не вижу», — приводит «Газета.Ru» слова Масалитина.

ЦСКА уступил «Уралу» на старте сезона со счетом 1:2. Во втором туре чемпионата России московская команда сыграет с «Ахматом». Матч пройдет 30 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.