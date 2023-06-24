Машкарин считает, что ради Лиги чемпионов Чалову можно поехать в «Галатасарай»

Бывший полузащитник ЦСКА Денис Машкарин заявил, что ради Лиги чемпионов форварду армейцев Федору Чалову можно перейти в турецкий чемпионат.

«Ради этого можно. Но, как я понимаю, «Галатасарай» ведет переговоры еще и с Дембеле, так что Чалову надо будет выиграть эту серьезную конкуренцию у потенциального партнера по команде. Но Федор, я уверен, готов к европейскому чемпионату. А турецкая лига собирает сильных иностранцев. Так что это профессиональный шаг вперед для него, особенно с учетом отлучения российских клубов от еврокубков», — приводит «РБ Спорт» слова Машкарина.

Ранее стало известно, что Чаловым интересуется «Галатасарай». 21 июня турецкое издание Fanatik сообщило, что россиянин согласился перейти в клуб из Турции.

В минувшем сезоне 25-летний форвард провел за ЦСКА 41 матч, отметился 24 голами и 6 результативными передачами.