Маслов уверен, что «Спартак» не будет недооценивать «Торпедо»

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Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал об ожиданиях от матча 15-го тура РПЛ с «Торпедо».
«Играл против «Торпедо» только со «Спартаком-2». Недооценка? Не допускаю этого. Недооценки «Торпедо» со стороны «Спартака» точно не будет», — приводит Sport24 слова Маслова.
Красно-белые сыграют с «Торпедо» 30 октября. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.
«Спартак» с 29 очками занимает 2-е место в РПЛ, «Торпедо» — последнее (6 очков).
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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