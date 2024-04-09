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Сегодня, 02:49

Мостовой — о Янсене: «Кто это? В футбол играл?»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном приходе голландского тренера Паскаля Янсена в «Спартак».

— А кто это? Какой он национальности? — приводит слова Мостового «РБ Спорт». - А он в футбол играл?

— В 20 лет завершил карьеру футболиста из-за травмы.

— Понятно, в футбол он не начинал играть, короче говоря. Все время эти легенды придумывают. Что еще есть?

— С 2000 по 2018 годы в основном работал с молодежью, а на посту главного тренера ПСВ доходил до 1/8 финала Лиги Европы.

— Ну, что тут комментировать-то. Ничего не знаем — кто и чего, тем более Абаскаль еще работает. Смысл говорить? Сейчас Абаскаль три игры выиграет и выйдет на второе место — и что делать? Как быть? Как в принципе это и происходит сейчас. Как вообще Гильермо после матча с «Динамо» смог сказать, что красно-белые заслуженно победили. Я матч не смотрел, но когда мне рассказали, а потом еще и показали моменты и голы — это ужас.

В «Спартак» должны приходить на пост главного тренера люди, которые отыграли в футбол, а не посторонние. «Спартак» существует сто лет не для того, чтобы приходили люди по объявлению.

Ранее в понедельник появилась информация, что Янсен может стать новым главным тренером «Спартака».

Последним местом работы 51-летнего нидерландского специалиста был «АЗ Алкмар», который он покинул в январе 2024 года. 1 апреля у тренера умерла мать, известная актриса и певица Сью Чалонер, об этом стало известно 5 апреля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-o-paskale-yansene-kto-e-to-v-futbol-igral/
Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Паскаль Янсен
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