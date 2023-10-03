«Урал» выпустил специальную коллекцию футболок с фразой «Нет слов»

«Урал» выпустил специальную коллекцию футболок, на которых нанесена фраза «Нет слов».

Так клуб из Екатеринбурга обыграл молчание главного тренера команды Виктора Гончаренко на пресс-конференции после матча с «Ростовом» (2:2) в 10-м туре РПЛ.

Специалист не стал отвечать на вопросы во время флеш-интервью после встречи с ростовчанами и не сказал ни слова во время пресс-конференции.

На данный момент «Урал» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков за 10 туров.