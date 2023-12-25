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Сегодня, 11:47

Александр Медведев убежден, что футболистам бессмысленно жаловаться на игру на снегу

Алина Савинова
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Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о матчах в снежную погоду.

«Все-таки это хоть и похоже на футбол, но требует совершенно другого построения игры. Мяч твердый, скользкий, нельзя долго его разыгрывать. Жаловаться на это бессмысленно, поскольку если команды вышли на поле, то они играют в одинаковых условиях. Тут надо пенять на себя, если ты не справился с этими условиями», — приводит ТАСС слова Медведева.

Последние два тура РПЛ перед зимней паузой прошли при сложных погодных условиях. Однако было принято решение не переносить ряд игр из-за снегопада и мороза на весну.

«Зенит» после 18 туров идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему «Краснодару» (38) 2 очка.

Источник: https://tass.ru/sport/19621867
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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