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Сегодня, 21:28

Медведев: «Категорически согласен с Лапочкиным. Фол Пиняева — это чистая красная карточка»

Алина Савинова
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова бывшего арбитра Сергея Лапочкина, который назвал вопиющим случаем неудаление форварда «Локомотива» Сергея Пиняева за фол на полузащитнике сине-бело-голубых Клаудиньо в матче 17-го тура.

«Категорически согласен с Лапочкиным. Это чистая красная карточка», — цитирует Медведева Sport24.

Встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Главным судьей матча был Алексей Сухой.

После 17 туров «Зенит» с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Локомотив» находится на 6-й строчке (28).

Источник: https://sport24.ru/football/news-602534-medvedev-kategoricheski-soglasen-s-lapochkinym-pinyayev-sfolil-na-chistuyu-krasnuyu-kartochku
Клаудиньо
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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