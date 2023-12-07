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Сегодня, 21:37

Игнатьев: «Локомотив», воодушевленный последней победой над «Зенитом», выдаст победный матч против «Урала»

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мыслями в преддверии матча 18-го тура РПЛ «Локомотив» — «Урал».

«Локомотив», воодушевленный последней победой над «Зенитом», выдаст победный матч. На то есть все основания. Игра без Галактионова с «Зенитом» показала, что «Локомотив» может многое делать, когда появляется общая заинтересованность, когда люди стремятся воплотить в жизнь идеи, и хорошо мотивированы. «Урал» при достойной игре никак не может избежать ошибок, которые не дают набирать очки. Преимущество «Локомотива» в психологическом состоянии позволит ему добиться победы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Игнатьева.

Матч между командами пройдет 8 декабря в Москве. Начало — в 19.00 по местному времени. Железнодорожники после 17 туров с 28 очками занимают 6-е место в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Екатеринбурга идет на 12-й строчке (19).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005498061_boris_ignatev_jdet_pobed_lokomotiva_zenita_i_dinamo
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
Борис Игнатьев
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