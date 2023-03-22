Мелкадзе дисквалифицирован на два матча РПЛ

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решении по форварду «Сочи» Георгию Мелкадзе, которое было принято на заседании.

«Мелкадзе принял участие в заседании. За оскорбительное поведение в отношении соперника он дисквалифицирован на два матча РПЛ. Пропустит два матча по нашему решению и по автоматической дисквалификации», — заявил Григорьянц.

На 80-й и 81-й минутах встречи с «Факелом» в 20-м туре РПЛ нападающий сыграл грубо против соперника, а затем выразил демонстративное несогласие с решением судьи Артема Любимова, зафиксировавшего нарушение правил. Арбитр за это удалил форварда сочинцев с поля.