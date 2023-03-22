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Сегодня, 16:32

Мелкадзе дисквалифицирован на два матча РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
Георгий Мелкадзе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решении по форварду «Сочи» Георгию Мелкадзе, которое было принято на заседании.

«Мелкадзе принял участие в заседании. За оскорбительное поведение в отношении соперника он дисквалифицирован на два матча РПЛ. Пропустит два матча по нашему решению и по автоматической дисквалификации», — заявил Григорьянц.

На 80-й и 81-й минутах встречи с «Факелом» в 20-м туре РПЛ нападающий сыграл грубо против соперника, а затем выразил демонстративное несогласие с решением судьи Артема Любимова, зафиксировавшего нарушение правил. Арбитр за это удалил форварда сочинцев с поля.

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Георгий Мелкадзе
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Артур Григорьянц
КДК
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