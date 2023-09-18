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Сегодня, 15:10

Мелкадзе рассказал, у какой команды РПЛ поле хуже, чем у «Сочи»: «Там прям беда»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал «СЭ» состояние поля на стадионе его команды, из-за которого сочинцы обменялись домашними матчами со «Спартаком».

Изначально игра 8-го тура РПЛ между «Сочи» и красно-белыми должна была пройти в Сочи, но в итоге состоялась в Москве. «Спартак» одержал победу со счетом 1:0.

Матч 24-го тура между этими командами пройдет в Сочи, хотя изначально планировалось провести его в Москве.

«Считаю, что матч было нужно переносить. Это полезное решение. Поле в Сочи не готово. Видел ли поля хуже? Да. На выезде в Воронеже в прошлом сезоне, например. Там прям беда», — сказал Мелкадзе «СЭ».

1 сентября комиссия РПЛ по оценке полей рекомендовала на месяц приостановить проведение матчей на домашнем стадионе «Сочи» в связи с плохим качеством газона.

Команда занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 6 очками в 8 матчах.

Георгий Мелкадзе
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Факел (Воронеж)
9
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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